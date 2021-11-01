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Премьер Канады призвал ввести единый стандарт платы за выброс парниковых газов

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал страны установить общий минимальный стандарт для ценообразования на выброс парниковых газов. По его словам, Канада к 2030 году повысит плату за выброс 1 тонны парниковых газов до уровня 170 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам Трюдо, такое изменение "призвано не только сделать жизнь чище, но и сделать ее более доступной и менее дорогой для канадцев". Ценообразование на загрязнение, пояснил он, помогает снизить выбросы и одновременно стимулирует инновации.

"Я призываю другие страны сделать то же самое. Точно так же, как во всем мире мы договорились о минимальном корпоративном налоге, мы должны работать вместе для того, чтобы нигде в мире больше не было свободы загрязнять окружающую среду", - заявил премьер Канады.

По словам Трюдо, для канадского плана по сокращению выбросов парниковых газов также крайне важно ввести ограничения на выбросы нефти и газа - для того, чтобы загрязнение не происходило с самого начала.

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Джастин ТрюдоГаз