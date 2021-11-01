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Прем'єр Канади закликав запровадити єдиний стандарт плати за викид парникових газів

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав країни встановити загальний мінімальний стандарт для ціноутворення на викид парникових газів. За його словами, Канада до 2030 року підвищить плату за викид 1 тонни парникових газів до рівня 170 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами Трюдо, така зміна "покликана не тільки зробити життя чистішим, але і зробити її більш доступною і менш дорогою для канадців". Ціноутворення на забруднення, пояснив він, допомагає знизити викиди і одночасно стимулює інновації.

"Я закликаю інші країни зробити те ж саме. Точно так само, як у всьому світі ми домовилися про мінімальний корпоративний податок, ми повинні працювати разом для того, щоб ніде у світі більше не було свободи забруднювати навколишнє середовище", - заявив прем'єр Канади.

За словами Трюдо, для канадського плану зі скорочення викидів парникових газів також вкрай важливо ввести обмеження на викиди нафти і газу - для того, щоб забруднення не відбувалося з самого початку.

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Джастін ТрюдоГаз