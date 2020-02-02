Премьер Израиля распорядился создать вакцину от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 февраля распорядился, чтобы израильские медики и ученые начали работу над вакциной против нового коронавируса. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я распорядился, чтобы биологический институт и министерство здравоохранения начали работать над вакциной против вируса", - заявил Нетаньяху после прошедшей в Иерусалиме встречи, посвященной ситуации с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Так, подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).

Добавим, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.