Премьер Израиля Нетаньяху стал главой Минобороны

Фото: Биньямин Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху одновременно занимает должность премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также возглавляет пост министра иностранных дел, возглавил пост министра обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Пресс-секретарь Нетаньяху рассказал, что премьер призывает ко "всем усилиям для спасения правого правительства" и недопущения левых сил к власти.

Также премьер уточнил, что бывший глава министерства обороны Авигдором Либерман ушел в отставку из-за режим прекращения огня между сектором Газа и Израилем.

Сообщается, что Либерман занимал пост министра обороны с 2016 года. Он назвал "капитуляцией перед террором" установление режима прекращения огня между Израилем и сектором Газа после двух дней мощных обстрелов с обеих сторон.

Напомним, офис Нетаньяху опроверг сообщения о досрочных выборах в Израиле. Также в Нетаньяху добавили, что премьер-министр сказал министру образования Нафтали Беннетту о намерении взять на себя на себя функции министра обороны.