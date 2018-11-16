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Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху став очільником Міноборони

Новини » Політика    16.11.2018 - 22:44
Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху став очільником Міноборони
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху одночасно обіймає посаду прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та міністра оборони

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, що також очолює посаду міністра закордонних справ, також очолив посаду міністра оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Речник Нетаньяху розповів, що прем’єр закликає до "усіх зусиль для порятунку правого уряду" та недопущення лівих сил до влади.

Також прем’єр уточнив, що колишній очільник міністерства оборони Авігдором Ліберман пішов у відставку через режим припинення вогню між сектором Газа та Ізраїлем. 

Повідомляється, що Ліберман обіймав посаду міністра оборони з 2016 року. Він назвав "капітуляцією перед терором" встановлення режиму припинення вогню між Ізраїлем та сектором Газа після двох днів потужних обстрілів з обох боків.

Нагадаємо, офіс Нетаньяху спростував повідомлення про дострокові вибори в Ізраїлі. Також в Нетаньяху додали, що прем'єр-міністр сказав міністру освіти Нафталі Беннетту про намір взяти на себе функції міністра оборони. 

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Новини України НетаньяхуМинистерство обороны РФІзраїль
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