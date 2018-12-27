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Прем'єр Іраку ще не відповів на запрошення Трампа відвідати Вашингтон

Новини » Політика    27.12.2018 - 02:04
Прем'єр Іраку ще не відповів на запрошення Трампа відвідати Вашингтон
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп і Аділь Абдул-Махді обговорили питання безпеки по телефону

У прем'єр-міністра Іраку Аділь Абдул-Махді не повідомляють про те, чи прийняв він запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Вашингтон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Так, співрозмовники провели телефонну розмову.

Повідомляється, що в офісі Абдул-Махді заявили в своїй заяві, що "розбіжності у поглядах на домовленості" не дозволили їм зустрітися тет-а-тет, але вони обговорили питання безпеки і рішення Трампа вивести війська США з Сирії по телефону.

У Білому домі зазначили, що проблеми безпеки і коротке повідомлення про поїздку завадили їм зустрітися.

В канцелярії прем'єр-міністра сказано, що іракський лідер запросив президента відвідати Багдад, а Трамп запросив Абдель Махді в Вашингтон. Але там не зазначено, чи прийняв Абдель Махді запрошення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп здійснив візит в Ірак з неоголошеним візитом.

Як повідомляло РБК-Україна, США збудують дві нові військові бази в районі стику кордонів Іраку, Йорданії і Сирії, через який проходять важливі транспортні артерії. Бази будуть розташовані в стратегічно важливих точках іраксько-сирійського кордону.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІракДональд ТрампВійна в Сирії
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