Премьер Хорватии отреагировал на слова президента страны об отзыве военных из НАТО

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента страны Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, они не имеют ничего общего с позицией правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kamenjar.
"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватии", - цитирует издание Пленковича.
Глава правительства добавил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из НАТО. "Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну", - добавил премьер.
Пленкович напомнил, что Хорватия подписала декларацию о поддержке Украины и стремится поделиться своим опытом с украинскими военными. По его словам, политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов.
Напомним, накануне Зоран Миланович исключил возможность направления хорватских военных дальше на восток Европы в составе подразделений НАТО. Он заявил о готовности Загреба отозвать военных страны из Альянса в случае вторжения России в Украину.
Отметим, в декабре прошлого года Миланович раскритиковал Пленковича за визит в Киев на фоне стягивания российских войск к границам Украины.