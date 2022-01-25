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Премьер Хорватии отреагировал на слова президента страны об отзыве военных из НАТО

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Загреб, Вторник 25 января 2022 21:38
Премьер Хорватии отреагировал на слова президента страны об отзыве военных из НАТО Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (facebook.com andrej plenkovic.rh)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента страны Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО в случае вторжения России в Украину. По его словам, они не имеют ничего общего с позицией правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kamenjar.

"Это заявление не имеет ничего общего с политикой правительства Республики Хорватии", - цитирует издание Пленковича.

Глава правительства добавил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из НАТО. "Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну", - добавил премьер.

Пленкович напомнил, что Хорватия подписала декларацию о поддержке Украины и стремится поделиться своим опытом с украинскими военными. По его словам, политика Загреба заключается в снижении напряженности и предотвращении конфликтов.

Напомним, накануне Зоран Миланович исключил возможность направления хорватских военных дальше на восток Европы в составе подразделений НАТО. Он заявил о готовности Загреба отозвать военных страны из Альянса в случае вторжения России в Украину.

Отметим, в декабре прошлого года Миланович раскритиковал Пленковича за визит в Киев на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

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