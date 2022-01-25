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Прем'єр Хорватії відреагував на слова президента країни про відкликання військових з НАТО

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Загреб, Вівторок 25 січня 2022 21:38
Прем'єр Хорватії відреагував на слова президента країни про відкликання військових з НАТО Фото: прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович (facebook.com andrej plenkovic.rh)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відреагував на слова президента країни Зорана Мілановича про відкликання військових з НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. За його словами, вони не мають нічого спільного з позицією уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kamenjar.

"Ця заява не має нічого спільного з політикою уряду Республіки Хорватії", - цитує видання Пленковича.

Глава уряду додав, що не знає, яких військових мав на увазі Міланович, коли говорив про їх відкликання з НАТО. "Хорватських солдатів в Україні немає. Контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся в країну", - додав прем'єр.

Пленкович нагадав, що Хорватія підписала декларацію про підтримку України і прагне поділитися своїм досвідом з українськими військовими. За його словами, політика Загреба полягає в зниженні напруженості і запобіганні конфліктів.

Нагадаємо, напередодні Зоран Міланович виключив можливість направлення Хорватських військових далі на схід Європи у складі підрозділів НАТО. Він заявив про готовність Загреба відкликати військових країни з Альянсу в разі вторгнення Росії в Україну.

Відзначимо, в грудні минулого року Міланович розкритикував Пленковича за візит до Києва на тлі стягування російських військ до кордонів України.

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