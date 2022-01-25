Прем'єр Хорватії відреагував на слова президента країни про відкликання військових з НАТО

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відреагував на слова президента країни Зорана Мілановича про відкликання військових з НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. За його словами, вони не мають нічого спільного з позицією уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kamenjar .

"Ця заява не має нічого спільного з політикою уряду Республіки Хорватії", - цитує видання Пленковича.

Глава уряду додав, що не знає, яких військових мав на увазі Міланович, коли говорив про їх відкликання з НАТО. "Хорватських солдатів в Україні немає. Контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся в країну", - додав прем'єр.

Пленкович нагадав, що Хорватія підписала декларацію про підтримку України і прагне поділитися своїм досвідом з українськими військовими. За його словами, політика Загреба полягає в зниженні напруженості і запобіганні конфліктів.