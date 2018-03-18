Премьер Грузии вскоре может покинуть свой пост

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вскоре может покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает телеканал "Рустави-2".

Отмечается, что вместе с Квирикашвили в отставку могут уйти министр внутренних дел Георгий Гахар и министр финансов Мамука Бахтадзе.

"Решение об отставке примет окружение (экс-премьера) Бидзина Иванишвили", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, отставка связана с недавней публикацией главой правительства открытого письма в адрес российского руководства. Премьер Грузии написал открытое письмо властям России 9 марта. В нем политик подчеркнул трудности восстановления двухсторонних отношений с Москвой, напомнив о вооруженном конфликте в Южной Осетии 2008 года.

"Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически привело к тупиковой ситуации в установлении нормальных межгосударственных отношений", - написал премьер.

Он также призвал Кремль "начать совместные шаги для преодоления тяжелой ситуации".

Собеседники "Рустави-2" не исключают, что публикация письма политика может стать формальным поводом для грузинской власти, чтобы отправить Квирикашвили в отставку. При этом источники телеканала сообщают, что премьера подозревали в связях с российским МИД накануне обнародования заявления.

В то же время официальных заявлений Квирикашвили по информации о его возможной отставке пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что главы парламентов Грузии, Молдовы и Украины приняли совместное заявление по евроинтеграции.