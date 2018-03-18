Прем'єр Грузії незабаром може покинути свій пост

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі невдовзі може покинути свій пост. Про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє телеканал "Руставі-2".

Наголошується, що разом із Квірікашвілі у відставку можуть піти міністр внутрішніх справ Георгій Гахар і міністр фінансів Мамука Бахтадзе.

"Рішення про відставку ухвалить оточення (екс-прем'єра) Бідзіна Іванішвілі", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу, можлива відставка пов'язана з недавньою публікацією главою уряду відкритого листа на адресу російського керівництва. Прем'єр Грузії написав відкритого листа владі Росії 9 березня. У ньому політик підкреслив труднощі відновлення двосторонніх відносин із Москвою, нагадавши про збройний конфлікт у Південній Осетії 2008 року.

"Визнання Москвою незалежності Абхазії і Цхінвальського регіону фактично призвело до тупикової ситуації у встановленні нормальних міждержавних відносин", - написав прем'єр.

Він також закликав Кремль "почати спільні кроки для подолання важкої ситуації".

Співрозмовники "Руставі-2" не виключають, що публікація листа політика може стати формальним приводом для грузинської влади, щоб відправити Квірікашвілі у відставку. При цьому джерела телеканалу повідомляють, що прем'єра підозрювали в зв'язках із російським МЗС напередодні оприлюднення заяви.

Водночас офіційних заяв Квірікашвілі за інформацією про його можливу відставку поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голови парламентів Грузії, Молдови й України ухвалили спільну заяву щодо євроінтеграції.