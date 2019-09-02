Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Об этом он написал на своей станице в Facebook.

Бахтадзе заявил, что "выполнил свою миссию на данном этапе" и решил уйти в отставку.

"Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", - написал он.

После этого лидер парламентского большинства Георгий Вольский заявил, что кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

Ранее грузинские СМИ писали, что Бахтадзе на посту премьера сменит министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который замешан в скандальном разгоне июньских протестов в Тбилиси, которые вспыхнули после выступления российских политиков в грузинском парламенте. В ходе затянувшихся протестов участники массовых акций среди прочего требовали его отставки.

Отметим, Министерство внутренних дел Грузии проведет расследование столкновений во время протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственной смены конституционного строя.