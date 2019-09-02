Прем'єр Грузії подав у відставку

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Бахтадзе заявив, що "виконав свою місію на даному етапі" і вирішив піти у відставку.

"Стратегічна основа розвитку була створена, реалізована, і тому я вирішив піти у відставку, тому що я вважаю, що виконав свою місію на даному етапі", - написав він.

Після цього лідер парламентської більшості Георгій Вольський заявив, що кандидатура нового прем'єр-міністра буде названа 3 вересня після засідання політради правлячої партії "Грузинська мрія".

Раніше грузинські ЗМІ писали, що Бахтадзе на посаді прем'єра змінить міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія, який замішаний у скандальному розгоні червневих протестів у Тбілісі, які спалахнули після виступу російських політиків в грузинському парламенті. У ході тривалих протестів учасники масових акцій серед іншого вимагали його відставки.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Грузії проведе розслідування зіткнень під час протесту в Тбілісі в ніч на 21 червня за статтями про масові заворушення і про заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу.