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Премьер Грузии сегодня объявит об отставке

Новости » Политика    02.09.2019 - 10:25
Премьер Грузии сегодня объявит об отставке
Фото: Мамука Бахтадзе (securityconference.de)

Мамуку Бахтадзе на посту премьера может сменить Георгий Гахария

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня объявит об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что после полудня Бахтадзе проведет встречу с журналистами, на которой ожидается объявление о его отставке. По данным грузинских СМИ, накануне на заседании парламентского большинства в офисе правящей партии "Грузинская мечта" обсуждались кадровые изменения в правительстве. По словам лидера парламентского большинства Гии Вольского, первые комментарии Бахтадзе сделает уже сегодня.

В то же время телекомпания "Привели" утверждает, что Бахтадзе на посту премьера сменит министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

Отметим, Гахария замешан в скандальном разгоне июньских протестов в Тбилиси, которые вспыхнули после выступления российских политиков в грузинском парламенте. В ходе затянувшихся протестов участники массовых акций среди прочего требовали его отставки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Польшу встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. На переговорах лидеры обеих стран договорились о взаимных визитах.

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