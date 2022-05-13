Премьер Грузии исключил открытие "второго фронта" против России

Грузия не планирует воевать с Россией и открывать так называемый "второй фронт". Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что не допустит призывов к развязыванию войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi 2.
"У народа Грузии есть долгосрочная гарантия мира и второго фронта в Грузии не будет", - заявил Гарибашвили журналистам.
Премьер добавил, что Грузия уже трижды воевала с Россией и каждый раз сталкивалась с разрушительными для страны последствиями. Он подчеркнул, что правительство не допустит безответственных призывов к войне со стороны внутренних врагов.
Напомним, с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.
Отметим, в начале апреля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отказался посетить Бучу Киевской области.
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