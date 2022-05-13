Прем'єр Грузії виключив відкриття "другого фронту" проти Росії

Грузія не планує воювати з Росією і відкривати так званий "другий фронт". Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що не допустить закликів до розв'язання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rustavi 2 .

"У народу Грузії є довгострокова гарантія миру і другого фронту в Грузії не буде", - заявив Гарібашвілі журналістам.

Прем'єр додав, що Грузія вже тричі воювала з Росією і щоразу стикалася з руйнівними для країни наслідками. Він підкреслив, що уряд не допустить безвідповідальних закликів до війни з боку внутрішніх ворогів.