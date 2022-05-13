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Прем'єр Грузії виключив відкриття "другого фронту" проти Росії

Фото: прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Грузія не планує воювати з Росією і відкривати так званий "другий фронт". Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що не допустить закликів до розв'язання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rustavi 2.

"У народу Грузії є довгострокова гарантія миру і другого фронту в Грузії не буде", - заявив Гарібашвілі журналістам.

Прем'єр додав, що Грузія вже тричі воювала з Росією і щоразу стикалася з руйнівними для країни наслідками. Він підкреслив, що уряд не допустить безвідповідальних закликів до війни з боку внутрішніх ворогів.

Нагадаємо, з початку війни в Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти Росії. Крім того, за даними української розвідки Грузинський бізнес допомагає росіянам обходити обмеження.

Зазначимо, на початку квітня спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі відмовився відвідати Бучу Київської області.

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