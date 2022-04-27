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Премьер Греции созвал совещание из-за остановки поставок газа в Польшу и Болгарию

Фото: греческий премьер Кириакос Мицотакис (facebook com neadhmokratia)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созвал экстренное правительственное совещание в сфере энергетике. На нем обсудят последствия от прекращения поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на kathimerini.

Сообщается, что правительственное совещание начнется в 15:30, оно будет посвящено энергоэффективности и последствиям решений российского "Газпрома".

Также сообщается, что сегодня утром Мицотакис провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и заверил его в том, что Афины готовы помочь справиться с энергетическими трудностями.

Напомним, ранее "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию, а у президента России Владимира Путина уже пригрозили этим же другим европейским странам.

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает такое одностороннее решение прямой атакой на Польшу.

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