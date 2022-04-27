Прем'єр Греції скликав нараду через зупинку поставок газу до Польщі та Болгарії

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс скликав екстрену урядову нараду у сфері енергетики. На ньому обговорять наслідки від припинення поставок російського природного газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на kathimerini .

Також повідомляється, що сьогодні вранці Міцотакіс провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Кірілом Петковим і запевнив його в тому, що Афіни готові допомогти впоратися з енергетичними труднощами.

Повідомляється, що урядова нарада розпочнеться о 15:30, вона буде присвячена енергоефективності та наслідкам рішень російського "Газпрому".

Нагадаємо, раніше "Газпром" оголосив про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії, а у президента Росії Володимира Путіна вже пригрозили цим же іншим європейським країнам.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький вважає таке одностороннє рішення прямою атакою на Польщу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.