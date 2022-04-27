Премьер Греции созвал совещание из-за остановки поставок газа в Польшу и Болгарию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созвал экстренное правительственное совещание в сфере энергетике. На нем обсудят последствия от прекращения поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на kathimerini .

Также сообщается, что сегодня утром Мицотакис провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и заверил его в том, что Афины готовы помочь справиться с энергетическими трудностями.

Сообщается, что правительственное совещание начнется в 15:30, оно будет посвящено энергоэффективности и последствиям решений российского "Газпрома".

Напомним, ранее "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию, а у президента России Владимира Путина уже пригрозили этим же другим европейским странам.

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает такое одностороннее решение прямой атакой на Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.