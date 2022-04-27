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Прем'єр Греції скликав нараду через зупинку поставок газу до Польщі та Болгарії

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Афіни, Середа 27 квітня 2022 14:30
Прем'єр Греції скликав нараду через зупинку поставок газу до Польщі та Болгарії Фото: грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс (facebook com neadhmokratia)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс скликав екстрену урядову нараду у сфері енергетики. На ньому обговорять наслідки від припинення поставок російського природного газу до Польщі та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на kathimerini.

Повідомляється, що урядова нарада розпочнеться о 15:30, вона буде присвячена енергоефективності та наслідкам рішень російського "Газпрому".

Також повідомляється, що сьогодні вранці Міцотакіс провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Кірілом Петковим і запевнив його в тому, що Афіни готові допомогти впоратися з енергетичними труднощами.

Нагадаємо, раніше "Газпром" оголосив про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії, а у президента Росії Володимира Путіна вже пригрозили цим же іншим європейським країнам.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький вважає таке одностороннє рішення прямою атакою на Польщу.

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