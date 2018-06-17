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Прем'єр Греції зберіг свій пост після вотуму недовіри

НовиниПолітика    17.06.2018 - 05:19
Фото: Алексіс Ціпрас
Фото: Алексіс Ціпрас

Присутні 153 парламентаря проголосували проти висловлення недовіри уряду

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас залишився на своєму посту після парламетского голосування, пов'язаного з недовірою через заплановану угоду з Македонією про її перейменування. Про це інформує "Радіо Свобода".

"З 280 присутніх парламентаріїв 153 проголосували проти висловлення недовіри уряду, як пропонувала опозиційна партія "Нова демократія". Вона звинувачувала прем'єра в занадто великих поступках Македонії в угоді, яку повинні підписати 17 червня", - йдеться в повідомленні.

Відставки прем'єр-міністра вимагали тисячі мітингувальників, які зібралися в центрі Афін. Під час акції поліція використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ, щоб не дати демонстрантам потрапити в будівлю.

Наголошується, що компромісну домовленість затвердили в ООН, Європейському Союзі та НАТО. Згідно з угодою, Македонія погодилася змінити свою назву, Греція натомість не стала домагатися і зміни похідних назв, і жителі країни можуть далі називатися просто "македонцями", прикметник від назви країни залишиться "македонський".

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Македонія підпише угоду з Грецією про перейменування країни 17 червня 2018 року

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Теги публікації: Греція, Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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