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Премьер Франции победил на выборах мэра портового города

Новости » Политика     29.06.2020 - 10:34
Премьер Франции победил на выборах мэра портового города
Фото: Эдуар Филипп (flickr.com Jacques Paquier)

Французский президент уже поздравил Эдуара Филлипа с победой

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп победил на выборах мэра портового города Гавр. Вероятно, ему придется отказаться от должности главы правительства.

Об этом сообщает DW.

По словам Филиппа, выборы в Гавре являются "слишком очевидными". Согласно предварительным результатам, премьер получил 59% голосов, опередив кандидата от коммунистов.

Ранее Филипп заявлял, что останется на посту премьер-министра до того времени, пока его работой будет доволен президент.

Глава французского правительства также высказывался против совмещения должностей, поэтому ему, вероятно, придется отказаться от должности премьер-министра Франции.

Эммануэль Макрон уже поздравил Филиппа с "великолепной победой" на местных выборах. Макрон также выразил беспокойство из-за исторически низкой явки избирателей.

Согласно социологическим опросам, политическая сила Макрона "Республика на марше" терпит неудачу во многих крупных городах. В частности, на выборах в Лионе, Марселе и Бордо. В Париже победу одерживает действующая мэр Парижа Анн Идальго.

Местные выборы во Франции состоялись вчера, 28 июня. Второй тур муниципальных выборов хотели перенести на январь 2021 года.

Согласно майскому опросу, около 60% французов недовольны политикой правления Эммануэля Макрона.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ФранцияМестные выборы
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