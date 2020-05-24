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Во Франции 60% избирателей недовольны президентством Макрона, - опрос

Новости » Политика     24.05.2020 - 14:39
Во Франции 60% избирателей недовольны президентством Макрона, - опрос
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

За месяц популярность президента Франции просела на 3%

Во Франции 60% избирателей недовольны президентством Эммануэля Макрона, согласно опросу. При этом премьер-министр Эдуард Филипп приобретает все большую популярность.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса центра Ifop для издания Le Journal du dimanche.

Как отмечается, популярность Макрона за последний месяц упала на три пункта. Довольны его президентством 39% французов, в то время как 60% неудовлетворены.

При этом премьер-министр Эдуард Филипп за последний месяц получил еще 2% поддержки, достигнув 46% хороших мнений среди жителей Франции.

"Французам нравится управление коронавирусным кризисом главой правительства и его четкие выступления, а также справедливый тон", - говорится в сообщении.

Опрос проводился с выборкой из 1918 человек, представителем французского населения в возрасте 18 лет и старше. Интервью проводились с помощью онлайн-анкет с четверга 14 мая по субботу 23 мая 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что партия Макрона "Вперед, Республика" потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее после отделения группы депутатов.

Также РБК-Украина писало, что во Франции могут перенести второй тур муниципальных выборов на январь 2021 года.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ФранцияЭммануэль Макрон
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