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Прем'єр Франції переміг на виборах мера портового міста

Новини » Політика     29.06.2020 - 10:34
Прем'єр Франції переміг на виборах мера портового міста
Фото: Едуар Філіпп (flickr.com Jacques Paquier)

Французький президент вже привітав Едуара Філліпа з перемогою

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера портового міста Гавр. Ймовірно, йому доведеться відмовитися від посади глави уряду.

Про це повідомляє DW.

За словами Філіппа, вибори у Гаврі є "дуже очевидними". Згідно з попередніми результатами, прем'єр отримав 59% голосів, випередивши кандидата від комуністів.

Раніше Філіпп заявляв, що залишиться на посаді прем'єр-міністра до того часу, поки його роботою буде задоволений президент.

Глава французького уряду також висловлювався проти суміщення посад, тому йому, ймовірно, доведеться відмовитися від посади прем'єр-міністра Франції.

Еммануель Макрон вже привітав Філіппа з "прекрасною перемогою" на місцевих виборах. Макрон також висловив занепокоєння через історично низьку явку виборців.

Згідно із соціологічними опитуваннями, політична сила Макрона "Республіка на марші" зазнає невдачі у багатьох великих містах. Зокрема, на виборах у Ліоні, Марселі та Бордо. У Парижі перемогу здобуває чинна мер Парижа Анн Ідальго.

Місцеві вибори у Франції відбулися учора, 28 червня. Другий тур муніципальних виборів хотіли перенести на січень 2021 року.

Згідно із травневим опитуванням, близько 60% французів невдоволені політикою правління Еммануеля Макрона.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ФранціяМісцеві вибори
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