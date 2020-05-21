Во Франции предложили перенести выборы

Французские муниципальные выборы должны были состояться 22 марта

Во Франции могут перенести второй тур муниципальных выборов на январь 2021 года. Это предложил премьер-министр страны Эдуар Филипп на встрече с представителями политических партий.

Об этом сообщает телеканал France 24.

По словам главы оппозиционной партии "Республиканцы" Кристиана Жакоба, Филипп выступил против сентября и осени в целом, сказав, что либо в июне, либо в январе. Как отметили представители других партий, премьер-министр не хочет проводить выборы в начале нового учебного года.

Французские муниципальные выборы должны были состояться 22 марта.

Напомним, Эдуар Филипп заявил, что в стране с 11 мая будут смягчены карантинные меры, которые были введены из-за пандемии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки вируса COVID-19.