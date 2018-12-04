Прем'єр Франції оголосив про припинення зростання податків на паливо

Фото: Едуард Філіп (twitter.com/EPhilippePM)

Уряд пішов на поступки учасникам масових протестів

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп офіційно оголосив про припинення зростання податків на паливо на тлі масових протестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що Філіп сьогодні підтвердив призупинення зростання податків, який автоматично означав подорожчання палива.

Зазначимо, сьогодні вранці низка ЗМІ з посиланням на джерела в уряді Франції повідомила, що через протести призупинять зростання цін на паливо. За даними AFP, французький прем'єр повинен був зробити відповідну заяву на зустрічі з депутатами партії "Вперед, республіка".

Плани уряду щодо збільшення податків викликали масові протести руху "жовтих жилетів", який організувався за допомогою інтернету та соціальних мереж. Ініціатива призову виходила від автомобіліста, який ще в травні опублікував петицію з метою знизити ціни на паливо. Петиція фактично залишалася непоміченою до публікації в газеті Parisien в середині жовтня, після чого вже в листопаді по всій країні спалахнули протести.



