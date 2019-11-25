Премьер Финляндии назвал условие нормализации отношений России и ЕС

Нормализация отношений Российской Федерации и Евросоюза зависит от урегулирования вооруженного конфликта в Украине. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне, передают российские СМИ.

По его словам, Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта в Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС", - заявил Ринне.

Он также добавил, что нормализации двусторонних отношений предстоит "еще долгий путь".

Напомним, ранее глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс заявил, что Брюссель от президента России Владимира Путина ожидает значимых шагов для продвижения минского процесса. Соответствующее заявление он сделал на фоне подготовки саммита "нормандской четверки".

Отметим, на прошлой неделе Европейский союз осудил решение российского суда о заключении шестерых крымскотатарских активистов, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", и потребовал их немедленного освобождения.