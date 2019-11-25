Прем'єр Фінляндії назвав умову нормалізації відносин Росії та ЄС

Нормалізація відносин Російської Федерації і Євросоюзу залежить від врегулювання збройного конфлікту в Україні. Про це на прес-конференції в Москві заявив прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне, передають російські ЗМІ.

За його словами, Росія грає ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Нормалізація відносин залежить від вирішення конфлікту в Україні. Він створює напруженість між РФ і ЄС", - заявив Рінне.

Він також додав, що для нормалізації двосторонніх відносин доведеться пройти "ще довгий шлях".

Нагадаємо, раніше голова відділу відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс заявив, що Брюссель від президента Росії Володимира Путіна очікує значних кроків для просування мінського процесу. Відповідну заяву він зробив на тлі підготовки саміту "нормандської четвірки".

Відзначимо, минулого тижня Європейський союз засудив рішення російського суду про ув'язненя шістьох кримськотатарських активістів, фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", і вимагає їх негайного звільнення.