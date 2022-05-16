ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Эстонии о переговорах Украины с Россией: мир не может быть конечной целью

Новина українською →
Таллин, Понедельник 16 мая 2022 11:53
Премьер Эстонии о переговорах Украины с Россией: мир не может быть конечной целью Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Валерия Полищук

Мир не может быть конечной целью будущих мирных переговоров между Украиной и Россией после окончания войны. Европейский союз уже трижды совершал эту ошибку.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.

"Мы уже трижды совершали эту ошибку в случае Грузии, Донбасса и Крыма, думая, что теперь у нас есть мирный договор, все останутся на своих местах, и мы вернемся к обычным делам. На оккупированных территориях зверства не прекратятся, если будет мир", - заявила она.

По словам Каллас, нарратив вокруг мирных переговоров также был бы неправильным, и Украина должна сама решать, что она готова положить на стол переговоров.

"Мы спрашиваем: что Запад может сделать для деэскалации? Что может сделать Украина для деэскалации? Я имею в виду, что украинцы не сделали ничего плохого, они защищают свою страну, которая подвергается нападению", - подчеркнула она.

Премьер Эстонии добавила, что после вторжения России в Украину изменилось то, что к восточноевропейцам стали более или менее прислушиваться, "гораздо больше, чем раньше".

"Для тех крупных европейских стран, у которых соседи намного лучше, чем у нас, их главная проблема - миграция, но они должны понимать, что если будет слабый мир, то миграция будет продолжаться, потому что люди будут бояться жить там", - заявила она.

Напомним, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не согласится на какой-либо мир между Украиной и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Война России против Украины
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину