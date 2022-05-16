Премьер Эстонии о переговорах Украины с Россией: мир не может быть конечной целью

Мир не может быть конечной целью будущих мирных переговоров между Украиной и Россией после окончания войны. Европейский союз уже трижды совершал эту ошибку.

"Мы уже трижды совершали эту ошибку в случае Грузии, Донбасса и Крыма, думая, что теперь у нас есть мирный договор, все останутся на своих местах, и мы вернемся к обычным делам. На оккупированных территориях зверства не прекратятся, если будет мир", - заявила она.

По словам Каллас, нарратив вокруг мирных переговоров также был бы неправильным, и Украина должна сама решать, что она готова положить на стол переговоров.

"Мы спрашиваем: что Запад может сделать для деэскалации? Что может сделать Украина для деэскалации? Я имею в виду, что украинцы не сделали ничего плохого, они защищают свою страну, которая подвергается нападению", - подчеркнула она.

Премьер Эстонии добавила, что после вторжения России в Украину изменилось то, что к восточноевропейцам стали более или менее прислушиваться, "гораздо больше, чем раньше".

"Для тех крупных европейских стран, у которых соседи намного лучше, чем у нас, их главная проблема - миграция, но они должны понимать, что если будет слабый мир, то миграция будет продолжаться, потому что люди будут бояться жить там", - заявила она.