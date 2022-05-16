Прем'єр Естонії про переговори України з Росією: мир не може бути кінцевою метою

Мир не може бути кінцевою метою майбутніх мирних переговорів між Україною і Росією після закінчення війни. Європейський союз вже тричі здійснював цю помилку.

"Ми вже тричі робили цю помилку у випадку Грузії, Донбасу і Криму, думаючи, що тепер у нас є мирний договір, всі залишаться на своїх місцях, і ми повернемося до звичайних справ. На окупованих територіях звірства не припиняться, якщо буде мир", - заявила вона.

За словами Каллас, наратив навколо мирних переговорів також був би неправильним, і Україна повинна сама вирішувати, що вона готова покласти на стіл переговорів.

"Ми запитуємо: що Захід може зробити для деескалації? Що може зробити Україна для деескалації? Я маю на увазі, що українці не зробили нічого поганого, вони захищають свою країну, яка піддається нападу", - підкреслила вона.

Прем'єр Естонії додала, що після вторгнення Росії в Україну змінилося те, що до східноєвропейців стали більш-менш прислухатися, "набагато більше, ніж раніше".

"Для тих великих європейських країн, у яких сусіди набагато кращі, ніж у нас, їх головна проблема - міграція, але вони повинні розуміти, що якщо буде слабкий мир, то міграція буде продовжуватися, тому що люди будуть боятися жити там", - заявила вона.