Премьер Чехии сделал прогноз по российскому газу в седьмом пакете санкций ЕС
Российский газ может не попасть в седьмой пакет санкции ЕС. Ряд стран зависят от российского газа.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, в новый санкционный пакет, вероятно, войдут запрет на импорт золота из России, расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в Россию, и увеличение круга підсанкційних человек.
Фиала добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены могут сразу его одобрить.
"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хорошая новость. Что, безусловно, проблематично, то это включение в санкции энергетики, потому что нужно соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят санкции", - отметил он.
Чешский премьер добавил, что" нет шансов " включить в седьмой пакет санкций газ.
"Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа", - отметил он.
Напомним, введение максимальной цены на нефть России вряд ли включат в седьмой пакет санкций. Похожая ситуация и с газовым эмбарго, которое не поддерживает "подавляющее большинство стран".
Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявлял, что Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.