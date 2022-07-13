Премьер Чехии сделал прогноз по российскому газу в седьмом пакете санкций ЕС

Российский газ может не попасть в седьмой пакет санкции ЕС. Ряд стран зависят от российского газа.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, в новый санкционный пакет, вероятно, войдут запрет на импорт золота из России, расширение списка товаров двойного использования, запрещенных для экспорта в Россию, и увеличение круга підсанкційних человек.

Фиала добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего страны-члены могут сразу его одобрить.

"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хорошая новость. Что, безусловно, проблематично, то это включение в санкции энергетики, потому что нужно соблюдать правила, что санкции должны больше влиять на Россию, чем на страны, которые вводят санкции", - отметил он.

Чешский премьер добавил, что" нет шансов " включить в седьмой пакет санкций газ.

"Я считаю, что этого не должно быть, потому что ряд стран зависят от российского газа", - отметил он.