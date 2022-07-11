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Когда ЕС предложит новый пакет санкций против России: названы возможные сроки

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Понедельник 11 июля 2022 19:14
Когда ЕС предложит новый пакет санкций против России: названы возможные сроки Фото: ЕС предложит новый пакет ограничений в ближайшие недели (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз планирует предложить седьмой пакет санкций против России уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что очередной пакет ограничений против России, которые вызваны вторжением в Украину, будет сформирован и готов к обсуждению уже в ближайшие недели.

При этом в список новых ограничений планируют добавить эмбарго на российское золото.

По данным Bloomberg, введение максимальной цены на нефть России вряд ли включат в седьмой пакет санкций. Похожая ситуация и с газовым эмбарго, которое не поддерживает "подавляющее большинство стран".

Напомним, ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявлял, что Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Позже премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что в ЕС существуют разные мнения насчет введения нового пакета санкций до конца июля.

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