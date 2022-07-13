Прем'єр Чехії зробив прогноз щодо російського газу в сьомому пакеті санкцій ЄС

Російський газ може не потрапити до сьомого пакету санкції ЄС. Низка країн залежать від російського газу.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, в новий санкційний пакет, імовірно, увійдуть заборона на імпорт золота з Росії, розширення списку товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, і збільшення кола підсанкційних осіб.

Фіала додав, що Європейська комісія повинна бути готова представити пакет найближчими днями, після чого країни-члени можуть одразу його схвалити.

"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це гарна новина. Що, безумовно, проблематично, то це включення в санкції енергетики, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", - зазначив він.

Чеський прем’єр додав, що "немає шансів" включити до сьомого пакету санкцій газ.

"Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу", - зазначив він.