Прем'єр Чехії зробив прогноз щодо російського газу в сьомому пакеті санкцій ЄС
Російський газ може не потрапити до сьомого пакету санкції ЄС. Низка країн залежать від російського газу.
Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, в новий санкційний пакет, імовірно, увійдуть заборона на імпорт золота з Росії, розширення списку товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, і збільшення кола підсанкційних осіб.
Фіала додав, що Європейська комісія повинна бути готова представити пакет найближчими днями, після чого країни-члени можуть одразу його схвалити.
"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це гарна новина. Що, безумовно, проблематично, то це включення в санкції енергетики, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", - зазначив він.
Чеський прем’єр додав, що "немає шансів" включити до сьомого пакету санкцій газ.
"Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що низка країн залежать від російського газу", - зазначив він.
Нагадаємо, введення максимальної ціни на нафту Росії навряд чи включать в сьомий пакет санкцій. Схожа ситуація і з газовим ембарго, яке не підтримує "переважна більшість країн".
Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявляв, що Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.