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Премьер Чехии рассказал о самочувствии президента страны после госпитализации

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Чехия, Среда 15 сентября 2021 20:23
Премьер Чехии рассказал о самочувствии президента страны после госпитализации Фото: президент Чехии Милош Земан Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Андрей Бабыш рассказал о самочувствии президента страны. Его госпитализировали после консультации с врачами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Expats.

Отметим, что президента Чехии госпитализировали в Центральный военный госпиталь во вторник.

"Я информирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас.", - отметил премьер.

По словам Бабиша, президента госпитализировали после консультаций с врачами.

"Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем", - добавил чиновник.

Добавим, что 27 сентября президент планирует встретиться с Бабишем в загородной резиденции.

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