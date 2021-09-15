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Прем'єр Чехії розповів про самопочуття президента країни після госпіталізації

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Чехія, Середа 15 вересня 2021 20:23
Прем'єр Чехії розповів про самопочуття президента країни після госпіталізації Фото: президент Чехії Мілош Земан Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Андрій Бабіш розповів про самопочуття президента країни. Його госпіталізували після консультації з лікарями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Expats.

Зазначимо, що президента Чехії госпіталізували до Центрального військового госпіталю у вівторок.

"Я поінформований про стан здоров'я пана президента. Думаю, що воно не повинно викликати побоювань. Його стан здоров'я ніколи не був таким, щоб викликати побоювання. Їх немає і зараз", - відзначив прем’єр.

За словами Бабіша, президента госпіталізували після консультацій з лікарями.

"Він був госпіталізований після проведення консультацій з лікарями. Недоречні спекуляції про те, що у президента виникли якісь проблеми зі здоров'ям", - додав посадовець.

Додамо, що 27 вересня президент планує зустрітися з Бабішем в заміській резиденції.

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