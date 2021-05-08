Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному российскому дипломату

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата. Чехия обвиняет Россию в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.