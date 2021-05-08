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Прем'єр Чехії попросив країни ЄС вислати по одному російському дипломату

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на саміті ЄС у Португалії попросив союзників розглянути можливість висилки принаймні одного російського дипломата. Чехія звинувачує Росію в причетності до вибухів на складах у Врбетиці в 2014 році.

Про це пише "Mlada fronta Dnes".

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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