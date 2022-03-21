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Премьер Чехии назвал единственный способ остановить Путина

Новина українською →
Чехия, Понедельник 21 марта 2022 13:03
Премьер Чехии назвал единственный способ остановить Путина Фото: Петер Фиала, премьер Чехии (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал Путина военным преступником. И призвал к совместному подходу к РФ и санкциям, ведь это, по его мнению, единственный способ остановить агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что в его войне гибнут невинные люди. Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", - написал Фиала.

Отметим, как ранее заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины - это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

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