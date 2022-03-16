Подоляк назвал единственную опцию, которая остановит войну с Россией

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины - это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью PBS .

"Объективно, единственная опция, которая остановит войну - это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", - заявил он.

По словам Подоляка, подписание соглашения может произойти довольно скоро.

"Это единственный способ завершить войну", - подчеркнул он