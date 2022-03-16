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Подоляк назвал единственную опцию, которая остановит войну с Россией

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Киев, Среда 16 марта 2022 16:25
Подоляк назвал единственную опцию, которая остановит войну с Россией Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины - это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью PBS.

"Объективно, единственная опция, которая остановит войну - это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", - заявил он.

По словам Подоляка, подписание соглашения может произойти довольно скоро.

"Это единственный способ завершить войну", - подчеркнул он

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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