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Прем'єр Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

Новость на русском →
Чехія, Понеділок 21 березня 2022 13:03
Прем'єр Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна Фото: Петер Фіала, прем'єр Чехії (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав Путіна військовим злочинцем. Та закликав до спільного підходу до РФ і санкцій, адже це, на його думку, єдиний спосіб зупинити агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Twitter.

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Весь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - написав Фіала.

Зазначимо, як раніше заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України - це переговори між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

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