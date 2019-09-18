Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Премьер Чехии Андрей Бабиш планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Radio Praha.

Кроме того, Бабиш на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном обсуждал чешско-украинские отношения.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабіш.

Напомним, 11 сентября Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матули для разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов.

В МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тогда чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее президент Чехии Милош Земан пообещал обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским.