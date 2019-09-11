МИД вызвало посла Чехии для разъяснений

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Посла вызвали в МИД из-за заявлений президента Чехии относительно русинов

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулы для разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Сообщается, что во время встречи чешский дипломат выразил поддержку территориальной целостности Украины.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что и в дальнейшем решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 10 сентября президент Чехии Милош Земан заявил, что планирует обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также РБК-Украина сообщало, что в МИД Эстонии выступили против отмены безвиза с Украиной. Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что планирует запретить въезд в страну гражданам Украины.