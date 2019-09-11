ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД вызвало посла Чехии для разъяснений

Новости » Политика    11.09.2019 - 21:59
МИД вызвало посла Чехии для разъяснений
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Посла вызвали в МИД из-за заявлений президента Чехии относительно русинов

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулы для разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Сообщается, что во время встречи чешский дипломат выразил поддержку территориальной целостности Украины.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что и в дальнейшем решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 10 сентября президент Чехии Милош Земан заявил, что планирует обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также РБК-Украина сообщало, что в МИД Эстонии выступили против отмены безвиза с Украиной. Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что планирует запретить въезд в страну гражданам Украины.

Зеленский представил нового министра иностранных дел Министр иностранных дел Молдовы посетит Украину
Новости Украины МИД УкраиныЧехияМилош Земан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь