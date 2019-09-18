Прем'єр Чехії анонсував зустріч із Зеленським

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку. Про це повідомляє Radio Praha.

Крім того, Бабіш на зустрічі з президентом Чехії Мілошем Земаном обговорював чесько-українські відносини.

"Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України", - підтвердив Бабіш.

Нагадаємо, 11 вересня Міністерство закордонних справ України викликало посла Чеської Республіки Радека Матули для роз'яснень з приводу зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів.

В МЗС заявили, що і надалі будуть рішуче реагувати на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.

Тоді чеський дипломат заперечував будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України.

Раніше президент Чехії Мілош Земан пообіцяв обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.