Премьер Британии завтра обратится к Верховной раде, - нардеп

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к депутатам Верховной рады Украины. Глава британского правительства выступит 3 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
"Завтра Борис Джонсон обратится к украинскому парламенту", - написал в своем Telegram Гончаренко.
Других подробностей выступления британского премьера народный депутат не привел. Он поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Украины.
Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал, что украинске военные получат бронетехнику и противокорабельные ракеты.
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