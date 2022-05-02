Прем'єр Британії завтра звернеться до Верховної ради, - нардеп

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до депутатів Верховної ради України. Глава британського уряду виступить 3 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко.
"Завтра Борис Джонсон звернеться до українського парламенту", - написав у своєму Telegram Гончаренко.
Інших подробиць виступу британського прем'єра народний депутат не навів. Він подякував Сполученому Королівству за підтримку України.
Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв, що українські військові отримають бронетехніку і протикорабельні ракети.
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