Прем'єр Британії завтра звернеться до Верховної ради, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренко .

Інших подробиць виступу британського прем'єра народний депутат не навів. Він подякував Сполученому Королівству за підтримку України.

"Завтра Борис Джонсон звернеться до українського парламенту", - написав у своєму Telegram Гончаренко.

Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв, що українські військові отримають бронетехніку і протикорабельні ракети.

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