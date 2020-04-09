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Премьер Британии до сих пор находится в реанимации, несмотря на улучшение

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 20:34
Премьер Британии до сих пор находится в реанимации, несмотря на улучшение
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Состояние Джонсона продолжает улучшаться

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заболевший коронавирусом, продолжает находиться в реанимации, несмотря на улучшение состояния его здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным правительства Британии, состояние больного коронавирусом британского премьера продолжает улучшаться, но он до сих пор остается в отделении интенсивной терапии.

"Он до сих пор находится в реанимации, но он продолжает делать позитивные шаги вперед и в хорошем настроении", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб на пресс-конференции на Даунинг-Стрит.

Напомним, ранее представитель британского правительства Риши Сунак сообщал, что состояние Джонсона улучшается после госпитализации в реанимационное отделение. Вчера британский премьер уже сидел на кровати и общался с медицинским персоналом.

Как писало РБК-Украина, 27 марта стало известно о том, что Джонсон заболел коронавирусом. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

Однако, поздно вечером 6 апреля состояние Джонсона резко ухудшилось. Руководителя британского правительства госпитализировали в реанимационное отделение.

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Новости Украины ВеликобританияКоронавирусБорис Джонсон
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