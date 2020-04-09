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Прем'єр Британії покинув відділення невідкладної допомоги

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 21:43
Прем'єр Британії покинув відділення невідкладної допомоги
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Борис Джонсон знаходиться в хорошому настрої

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, хворий коронавірусом, був переведений з реанімації у звичайну лікарняну палату. Про це повідомляє Huff Post.

Повідомляється, що у Джонсона гарний настрій.

"Прем'єр-міністр був переведений сьогодні ввечері з реанімації назад в палату, де він буде ретельно контролюватися на ранній стадії його одужання", - повідомив представник Даунінг-Стріт.

Зазначається, що прем'єр провів три ночі у відділенні інтенсивної терапії в лондонській лікарні Святого Томаса після того, як він був госпіталізований у неділю ввечері з постійними симптомами коронавіруса.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про те, що Борис Джонсон захворів на коронавірус. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Проте, пізно ввечері 6 квітня стан Джонсона різко погіршився. Керівника британського уряду госпіталізували в реанімаційне відділення.

Кілька членів саудівської королівської сім'ї заражені коронавірусом Прем'єр Британії досі перебуває в реанімації, попри покращення
Новини України КоронавірусБорис Джонсон
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