Премьер Австралии заявил, что Иран сбил украинский самолет неумышленно

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что падение украинского самолета в Тегеране "не предполагает умышленных действий". Об этом сообщает CNN.

Его заявление прозвучало после того, как многие официальные лица США сообщили, что США все больше полагают, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер.

"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты… Это просто ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку", - сказал Моррисон журналистам в Канберре.

Премьер-министр Австралии также призвал провести расследование авиакатастрофы.

"Необходимо провести полное и прозрачное расследование этого ужасного события, и это будет включать в себя все усилия, чтобы обеспечить восстановление "черных ящиков", - сказал он.

Напомним, с заявлениями о том, что Иран мог сбить украинский самолет, выступили премьер-министры Канады и Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности лайнера. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео до сих пор не исключает версию механического сбоя в авиакатастрофе МАУ.