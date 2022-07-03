Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень

Премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину с рабочим визитом. По прибытии он посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.
Албанез был поражен от вида разрушенных гражданские дома, следов мин, уничтоженного аэропорта "Антонова", сообщил Кулеба.
"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", - заявил австралийский премьер.
Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину (t.me/OleksiyKuleba)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев.
Ранее Австралия ввела санкции против главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, гимнастки Алины Кабаевой и бизнесменов Игоря и Михаила Путиных.