UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Австралии прибыл в Украину с визитом: посетил Бучу и Ирпень

Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину с рабочим визитом. По прибытии он посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram.

Албанез был поражен от вида разрушенных гражданские дома, следов мин, уничтоженного аэропорта "Антонова", сообщил Кулеба.

"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", - заявил австралийский премьер.

Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину (t.me/OleksiyKuleba)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев.

Ранее Австралия ввела санкции против главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, гимнастки Алины Кабаевой и бизнесменов Игоря и Михаила Путиных.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияВизит в Украину