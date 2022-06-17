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Премьер Австралии может совершить визит в Киев после саммита НАТО

Новина українською →
Канберра, Пятница 17 июня 2022 06:00
Премьер Австралии может совершить визит в Киев после саммита НАТО Фото: Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев. Австралийский политик приглашение принял и может совершить визит в украинскую столицу после саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9News.

Как отмечается, Альбанезе собирается приехать на встречу лидеров стран-членов альянса в Европу, что позволит ему осуществить краткую поездку в Киев.

В посольстве Украины в Австралии подтвердили телеканалу факт направления приглашения политику со стороны Зеленского и указали на то, что для высокопоставленных лиц существуют особые меры для путешествия в Киев.

При этом пока австралийское правительство официально не подтвердило и не опровергло планы Альбанезе относительно посещения украинской территории, объявив лишь о визите премьера на саммит НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня впервые с начала войны посетили Киев.

Во время визит лидеры посетили Ирпень.

Более детально о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.

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